Курс валют на вихідні, 24-25 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 24 лютого, і неділю, 25 лютого. Напередодні, перед вихідними, валюта здешевшала у ціні.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 38,48 грн
Курс євро
- 1 євро – 41,72 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,66 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,10 - 38,70 грн
- "Ощадбанк" – 38,20 - 38,80 грн
- "ПУМБ" – 38,25 - 38,75 грн
- "Укрсиббанк" – 38,30 - 38,80 грн
- "Укрексімбанк" – 38,20 - 38,80 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,10 - 42,10 грн
- "Ощадбанк" – 41,35 - 42,20 грн
- "ПУМБ" – 41,45 - 41,05 грн
- "Укрсиббанк" – 41,20 - 42,20 грн
- "Укрексімбанк" – 41,40 - 42,20 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,52 - 9,87 грн
- "Ощадбанк" – 9,30 - 9,85 грн
- "ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн
- "Укрексімбанк" – 9,40 - 9,80 грн
Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на 26 лютого. Зокрема, долар впав у ціні на 13 копійок та становить 38,35 гривень.