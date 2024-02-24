Курс валют на вихідні, 24-25 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 24 лютого, і неділю, 25 лютого. Напередодні, перед вихідними, валюта здешевшала у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 38,48 грн

Курс євро

1 євро – 41,72 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 9,66 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,10 - 38,70 грн

"Ощадбанк" – 38,20 - 38,80 грн

"ПУМБ" – 38,25 - 38,75 грн

"Укрсиббанк" – 38,30 - 38,80 грн

"Укрексімбанк" – 38,20 - 38,80 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,10 - 42,10 грн

"Ощадбанк" – 41,35 - 42,20 грн

"ПУМБ" – 41,45 - 41,05 грн

"Укрсиббанк" – 41,20 - 42,20 грн

"Укрексімбанк" – 41,40 - 42,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,52 - 9,87 грн

"Ощадбанк" – 9,30 - 9,85 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,40 - 9,80 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на 26 лютого. Зокрема, долар впав у ціні на 13 копійок та становить 38,35 гривень.

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