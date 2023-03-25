Курс валют на вихідні, 25-26 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Офіційний курс долара становить 36,56 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 25 березня, і неділю, 26 березня. Курс долара не змінився. Євро зросло на 56 коп. Злотий підвищився на 11 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США - 36,56 (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро - 39,30 (+56 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий - 8,38 (+11 коп.)
Курс долара в банках:
- "Приватбанк" - 37,85 грн - 38,35 грн
- "Ощадбанк" - 38,1 грн - 38,90 грн
- "Укрексімбанк" - 38,20 грн - 38,80 грн
- "Райффайзен" - 38,15 грн - 38,70 грн
Курс євро в банках:
- "Приватбанк" - 40,10 грн - 41,10 грн
- "Ощадбанк" - 40,60 - 41,60 грн
- "Укрексімбанк" - 41,00 грн - 41,70 грн
- "Райффайзен" - 40,80 грн - 41,50 грн
Курс злотого в банках:
- "Ощадбанк" - 8,35 грн - 8,85 грн
- "Укрексімбанк" - 8,75 грн - 9,10 грн
- "Райффайзен" - 8,20 грн - 9,00 грн
Нагадаємо, наразі гривня стабільна відносно долара, але слабне євро, йдеться в даних порталу Міністерства фінансів. Зокрема, Нацбанк проводить більш жорстку політику для того, щоб зблизити готівковий та офіційний курс.
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