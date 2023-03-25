Курс валют на вихідні, 25-26 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 25 березня, і неділю, 26 березня. Курс долара не змінився. Євро зросло на 56 коп. Злотий підвищився на 11 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США - 36,56 (0 коп.)

Курс євро

1 євро - 39,30 (+56 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий - 8,38 (+11 коп.)

Курс долара в банках:

"Приватбанк" - 37,85 грн - 38,35 грн

"Ощадбанк" - 38,1 грн - 38,90 грн

"Укрексімбанк" - 38,20 грн - 38,80 грн

"Райффайзен" - 38,15 грн - 38,70 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 40,10 грн - 41,10 грн

"Ощадбанк" - 40,60 - 41,60 грн

"Укрексімбанк" - 41,00 грн - 41,70 грн

"Райффайзен" - 40,80 грн - 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" - 8,35 грн - 8,85 грн

"Укрексімбанк" - 8,75 грн - 9,10 грн

"Райффайзен" - 8,20 грн - 9,00 грн

Нагадаємо, наразі гривня стабільна відносно долара, але слабне євро, йдеться в даних порталу Міністерства фінансів. Зокрема, Нацбанк проводить більш жорстку політику для того, щоб зблизити готівковий та офіційний курс.

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