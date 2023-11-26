Курс валют на вихідні, 25-26 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: 25-26 листопада. Вартість долара не змінилася - 36,01 грн. Євро та злотий також залишилися на рівні п'ятниці.

Про це повідомили в НБУ.

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 36,01 грн (-5 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,27 грн (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,99 грн (-2 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 36,95 - 37,45 грн

"Ощадбанк" – 37,20 - 37,80 грн

"ПУМБ" – 37,20 – 37,80 грн

"Укрсиббанк" - 37,05 – 37,55 грн

"Укрексімбанк" - 37,15 – 37,75 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Ощадбанк" – 40,30 - 41,10 грн

"ПУМБ" – 40,40 - 41,10 грн

"Укрсиббанк" - 40,00 - 40,90 грн

"Укрексімбанк" - 40,55 - 41,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,945- 9,50 грн

"Ощадбанк" – 8,25 - 9,25 грн

"ПУМБ" – 8,95 - 9,50 грн

"Райффайзен Банк" - 8,80 - 9,40 грн

Як повідомлялося, зарплати українцям перерахують. У бюджеті на 2024 рік уряд передбачив, що українські працівники в середньому отримуватимуть 21 809 грн

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