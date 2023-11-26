Курс валют на вихідні, 25-26 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: 25-26 листопада. Вартість долара не змінилася - 36,01 грн. Євро та злотий також залишилися на рівні п'ятниці.
Про це повідомили в НБУ.
У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 36,01 грн (-5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,27 грн (-6 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,99 грн (-2 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 36,95 - 37,45 грн
- "Ощадбанк" – 37,20 - 37,80 грн
- "ПУМБ" – 37,20 – 37,80 грн
- "Укрсиббанк" - 37,05 – 37,55 грн
- "Укрексімбанк" - 37,15 – 37,75 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн
- "Ощадбанк" – 40,30 - 41,10 грн
- "ПУМБ" – 40,40 - 41,10 грн
- "Укрсиббанк" - 40,00 - 40,90 грн
- "Укрексімбанк" - 40,55 - 41,25 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,945- 9,50 грн
- "Ощадбанк" – 8,25 - 9,25 грн
- "ПУМБ" – 8,95 - 9,50 грн
- "Райффайзен Банк" - 8,80 - 9,40 грн
Як повідомлялося, зарплати українцям перерахують. У бюджеті на 2024 рік уряд передбачив, що українські працівники в середньому отримуватимуть 21 809 грн
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