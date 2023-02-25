Курс валют на вихідні, 25-26 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 25 лютого, та неділю, 26 лютого. Курс долара не змінився. Євро здешевшало на 18 коп. Злотий залишився на рівні минулого дня.

Про це повідомляє Нацбанк.

Офіційний курс валют НБУ Курс долара 1 долар США - 36,56 (0 коп.) Курс євро 1 євро - 38,64 (-18 коп.) Курс злотого 1 польський злотий - 8,18 (0 коп.) Курс долара в банках: Приватбанк" - 39,05 грн- 39,55 грн

"Ощадбанк" - 39,30 грн - 40,15 грн

"Укрексімбанк" - 39,45 грн - 39,95 грн,

"Райффайзен" - 39,10 грн - 39,95 грн,

ПУМБ - 39,50 грн - 40,50 грн. Курс євро в банках: "Приватбанк" - 40,70 грн - 41,70 грн,

"Ощадбанк" - 41,30 грн - 42,10 грн,

"Укрексімбанк" - 41,55 грн - 42,25 грн,

"Райффайзен" - 41,70 грн - 42,40 грн,

ПУМБ - 42,00 грн - 43,00 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" - 8,15 грн - 8,90 грн,

"Укрексімбанк" - 8,60 грн - 9,10 грн,

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн,

"Укргазбанк" - 8,00 грн - 9,00 грн.

Нагадаємо, країнам Європейського Союзу таки вдалося погодили черговий, десятий пакет санкцій проти Російської Федерації через її повномасштабне вторгнення до України. Новий пакет санкції має свої особливості. Зокрема, сильніший контроль за експортом технологій подвійного використання.

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