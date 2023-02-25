Курс валют на вихідні, 25-26 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Офіційний курс долара не змінився - 36,56 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 25 лютого, та неділю, 26 лютого. Курс долара не змінився. Євро здешевшало на 18 коп. Злотий залишився на рівні минулого дня.
Про це повідомляє Нацбанк.
Нагадаємо, країнам Європейського Союзу таки вдалося погодили черговий, десятий пакет санкцій проти Російської Федерації через її повномасштабне вторгнення до України. Новий пакет санкції має свої особливості. Зокрема, сильніший контроль за експортом технологій подвійного використання.
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