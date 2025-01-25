Курс валют на вихідні, 25-26 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк установив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 25 січня, і неділю, 26 січня. Перед вихідними долар втратив 6 коп., євро - 20 коп., а злотий - залишився без змін.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 41,97 (-6 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,67 (-20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,37 (0 коп.)

Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на 27 січня. Після вихідних вартість долара зменшиться. Натомість вартість євро і злотого збільшиться.

Читайте також: