Курс валют на вихідні, 25-26 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Гривня зміцнилася щодо іноземної валюти.
Нацбанк установив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 25 січня, і неділю, 26 січня. Перед вихідними долар втратив 6 коп., євро - 20 коп., а злотий - залишився без змін.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,97 (-6 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,67 (-20 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,37 (0 коп.)
Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на 27 січня. Після вихідних вартість долара зменшиться. Натомість вартість євро і злотого збільшиться.
Читайте також: