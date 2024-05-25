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Курс валют на вихідні, 25-26 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 25-26 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на вихідні - 25-26 травня. / Фото: УНІАН

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 25 травня, і неділю, 26 травня. Перед вихідними долар, євро і польський злотий долали у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 39,80 грн

Курс євро

  • 1 євро – 43,26 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,16 грн 

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 39,75-40,35 грн
  • "ПУМБ" – 39,80-40,30 грн
  • "Укрсиббанк" – 39,80-40,40 грн
  • "Укрексімбанк" – 39,80-40,40 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 42,80-43,80 грн
  • "ПУМБ" – 43,10-43,70 грн
  • "Укрсиббанк" – 42,95-43,85 грн
  • "Укрексімбанк" – 43,20-44,00 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,00-10,19 грн
  • "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
  • "Укрексімбанк" – 10,00-10,30 грн
  • "Райффайзен Банк" - 9,40-10,40 грн. 

Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 травня. Долар, євро та злотий зростуть у ціні. 

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