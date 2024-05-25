Курс валют на вихідні, 25-26 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 25 травня, і неділю, 26 травня. Перед вихідними долар, євро і польський злотий долали у ціні.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 39,80 грн
Курс євро
- 1 євро – 43,26 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,16 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,75-40,35 грн
- "ПУМБ" – 39,80-40,30 грн
- "Укрсиббанк" – 39,80-40,40 грн
- "Укрексімбанк" – 39,80-40,40 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,80-43,80 грн
- "ПУМБ" – 43,10-43,70 грн
- "Укрсиббанк" – 42,95-43,85 грн
- "Укрексімбанк" – 43,20-44,00 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,00-10,19 грн
- "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
- "Укрексімбанк" – 10,00-10,30 грн
- "Райффайзен Банк" - 9,40-10,40 грн.
Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 травня. Долар, євро та злотий зростуть у ціні.