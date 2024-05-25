Курс валют на вихідні, 25-26 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 25 травня, і неділю, 26 травня. Перед вихідними долар, євро і польський злотий долали у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 39,80 грн

Курс євро

1 євро – 43,26 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 10,16 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,75-40,35 грн

"ПУМБ" – 39,80-40,30 грн

"Укрсиббанк" – 39,80-40,40 грн

"Укрексімбанк" – 39,80-40,40 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,80-43,80 грн

"ПУМБ" – 43,10-43,70 грн

"Укрсиббанк" – 42,95-43,85 грн

"Укрексімбанк" – 43,20-44,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,00-10,19 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

"Укрексімбанк" – 10,00-10,30 грн

"Райффайзен Банк" - 9,40-10,40 грн.

Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 травня. Долар, євро та злотий зростуть у ціні.

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