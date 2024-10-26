Курс валют на вихідні, 26-27 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 26 жовтня, і неділю, 27 жовтня. Вартість долара зменшилася, а от євро і злотий додали у ціні перед вихідними.
Про це повідомляють на сайті Нацбанку.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- долар США – 41,26 (-1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,54 грн (+11 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,25 грн (+2 коп.)
Як повідомлялося, обсяг готівки в Україні скоротився. На кожного українця припадає 63 банкноти. Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 грн, а монет – номіналом 10 грн.
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