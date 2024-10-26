Курс валют на вихідні, 26-27 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 26 жовтня, і неділю, 27 жовтня. Вартість долара зменшилася, а от євро і злотий додали у ціні перед вихідними.

Про це повідомляють на сайті Нацбанку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

долар США – 41,26 (-1 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,54 грн (+11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,25 грн (+2 коп.)

Як повідомлялося, обсяг готівки в Україні скоротився. На кожного українця припадає 63 банкноти. Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 грн, а монет – номіналом 10 грн.

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