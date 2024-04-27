Курс валют на вихідні, 27-28 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 27 квітня, та неділю, 28 квітня. Перед вихідними валюта додала у ціні: долар (+20 коп.), євро (+34 коп.) і злотий (+9 коп.).
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 39,67 грн
Курс євро
- 1 євро – 42,52 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,85 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн
- "ПУМБ" – 39,50-39,99 грн
- "Укрсиббанк" – 39,35-39,90 грн
- "Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн
- "ПУМБ" – 42,90-43,00 грн
- "Укрсиббанк" – 42,10-43,00 грн
- "Укрексімбанк" – 42,30-43,10 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,70-9,92 грн
- "ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
- "Укрексімбанк" – 9,65-9,95 грн
Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на 29 квітня. У понеділок долар, євро та злотий дещо здешевшають.
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