Курс валют на вихідні, 27-28 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 27 квітня, та неділю, 28 квітня. Перед вихідними валюта додала у ціні: долар (+20 коп.), євро (+34 коп.) і злотий (+9 коп.).

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 39,67 грн

Курс євро

1 євро – 42,52 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 9,85 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн

"Укрсиббанк" – 39,35-39,90 грн

"Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн

"ПУМБ" – 42,90-43,00 грн

"Укрсиббанк" – 42,10-43,00 грн

"Укрексімбанк" – 42,30-43,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,70-9,92 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,65-9,95 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на 29 квітня. У понеділок долар, євро та злотий дещо здешевшають.

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