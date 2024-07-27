Курс валют на вихідні, 27-28 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 27 липня, і неділю, 28 липня. Перед вихідними долар, євро і злотий втратили у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,19 грн

Курс євро

1 євро – 45,68 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 10,39 грн

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 41,00-41,55 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,20-45,20 грн

"ПУМБ" – 44,60-45,20 грн

"Укрсиббанк" – 44,30-41,30 грн

"Укрексімбанк" – 44,45-45,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,36-10,52 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,60 грн

"Укрексімбанк" – 10,30-10,60 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 29 липня. Так, долар та євро дещо впадуть у ціні. Натомість курс польського злотого зросте.

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