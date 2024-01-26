Курс валют на вихідні, 27-28 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні – суботу, 27 січня, і неділю, 28 січня. Іноземна валюта здешевшала на вихідні.

Про це повідомили в НБУ.

У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі – п'ятниці, 26 січня.

Курс доллара

1 доллар США – 37,58 грн

Курс євро

1 евро – 40,91 грн

Курс злотого

1 польский злотий – 9,34 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,60 - 38,20 грн

"Ощадбанк" – 37,60 - 38,20 грн

"ПУМБ" – 37,60 - 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,50 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,55 - 38,25 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,95 - 41,95 грн

"Ощадбанк" – 40,90 - 41,85 грн

"ПУМБ" – 41,10 - 41,80 грн

"Укрсиббанк" – 40,75 - 41,75 грн

"Укрексімбанк" – 41,10 - 41,90 грн

Курс злотого в банках

"Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн

"Укрексімбанк" – 9,10 - 9,45 грн

"ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн

Як повідомлялося, в НБУ зробили прогноз щодо ВВП. За прогнозами Нацбанку України, незважаючи на війну, економічне зростання триватиме і реальний ВВП 2024 року зросте на 3,6%.

Читайте також: