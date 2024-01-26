Курс валют на вихідні, 27-28 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар і євро здешевшали. Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні – суботу, 27 січня, і неділю, 28 січня. Іноземна валюта здешевшала на вихідні.
Про це повідомили в НБУ.
У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі – п'ятниці, 26 січня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,58 грн
Курс євро
- 1 евро – 40,91 грн
Курс злотого
- 1 польский злотий – 9,34 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,60 - 38,20 грн
- "Ощадбанк" – 37,60 - 38,20 грн
- "ПУМБ" – 37,60 - 38,20 грн
- "Укрсиббанк" – 37,50 - 38,20 грн
- "Укрексімбанк" – 37,55 - 38,25 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,95 - 41,95 грн
- "Ощадбанк" – 40,90 - 41,85 грн
- "ПУМБ" – 41,10 - 41,80 грн
- "Укрсиббанк" – 40,75 - 41,75 грн
- "Укрексімбанк" – 41,10 - 41,90 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн
- "Укрексімбанк" – 9,10 - 9,45 грн
- "ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн
Як повідомлялося, в НБУ зробили прогноз щодо ВВП. За прогнозами Нацбанку України, незважаючи на війну, економічне зростання триватиме і реальний ВВП 2024 року зросте на 3,6%.