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Курс валют на вихідні, 28-29 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 28-29 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні - 28-29 грудня. / Фото: УНІАН

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня - п'ятниці, 27 грудня.

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 28 грудня, і неділю, 29 грудня. Перед вихідними курс долара до гривні впав на 2 коп., євро залишився без змін, а злотий зріс на 3 коп.

Про це повідомили на сайті регулятора.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,84

Курс євро

  • 1 євро – 43,51

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,20

Нагадаємо, директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала оцінив, чи може 2025-го долар зрости до 46-47 грн. З його слів, зростання курсу долара - здоровий процес для економіки України, що допоможе товаровиробникам зберегти конкурентоздатність.

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