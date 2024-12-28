Курс валют на вихідні, 28-29 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня - п'ятниці, 27 грудня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 28 грудня, і неділю, 29 грудня. Перед вихідними курс долара до гривні впав на 2 коп., євро залишився без змін, а злотий зріс на 3 коп.
Про це повідомили на сайті регулятора.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,84
Курс євро
- 1 євро – 43,51
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,20
Нагадаємо, директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала оцінив, чи може 2025-го долар зрости до 46-47 грн. З його слів, зростання курсу долара - здоровий процес для економіки України, що допоможе товаровиробникам зберегти конкурентоздатність.