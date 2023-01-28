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Курс валют на вихідні, 28-29 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют на вихідні, 28-29 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Фото: Associated Press

За добу курси долара та злотого не змінилися.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні, 28-29 січня, та понеділок, 30 січня. За добу курс долара а злотого не змінилися. Євро впав у ціні на десять копійок. 

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс валют НБУ

Курс долара 

  • 1 долар США - 36,56 (0 коп.)

Курс євро 

  • 1 євро - 39,74 (-10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий - 8,44 (0 коп.)

На міжбанку долар купують по 36,56 грн, а продають - по 36,93 грн. Євро купують 39,72 грн, а продають за 40,12 грн.

Курс долара в банках:

  • Приватбанк" - 39,80 грн - 40,30 грн
  • "Ощадбанк" - 40,25 грн - 40,85 грн
  • "Укрексімбанк" - 40,20 грн - 40,70 грн,
  • "Райффайзен" - 39,90 грн - 40,50 грн,
  • ПУМБ - 40,00 грн - 41,00 грн.

Курс євро в банках:

  • "Приватбанк" - 42,30 грн - 43,30 грн,
  • "Ощадбанк" - 42,50 грн - 43,60 грн,
  • "Укрексімбанк" - 43,05 грн - 43,85 грн,
  • "Райффайзен" - 43,00 грн - 43,70 грн,
  • ПУМБ - 43,25 грн - 44,25 грн.

Курс злотого в банках:

  • "Приватбанк" - 8,10 грн - 8,85 грн,
  • "Ощадбанк" - 8,35 грн - 9,10 грн,
  • "Укрексімбанк" - 8,65 грн - 9,25 грн,
  • "Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, 26 січня, відбулось перше засідання Наглядової ради міжвідомчої Координаційної Платформи донорів, або так званий "фінансовий або економічний Рамштайн". Під час зустрічі українська сторона вказала на 4 пріоритетні сфери для відновлення країни та повідомила, що на нагальні ремонтні роботи за попередньою оцінкою потрібно 5,7 млрд дол., а на проекти - 17 млрд дол.

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Дата публікації
Перегляди
9686
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