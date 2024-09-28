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Курс валют на вихідні, 28-29 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 28-29 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Фото: УНІАН

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 28 вересня, і неділю, 29 вересня. Долар втратив у ціні 6 коп, євро - 24 коп, а злотий - 8 коп. 

Про це повідомили в Національному банку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,20

Курс євро

  • 1 євро – 45,95 

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,75 

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
  • "Ощадбанк" -  41,05-41,60 грн
  • "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,90-41,50 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 45,40-46,40 грн
  • "Ощадбанк" - 45,60-46,60 грн
  • "ПУМБ" – 45,70-46,30 грн
  • "Укрсиббанк" – 45,65-46,55 грн
  • "Укрексімбанк" – 45,65-46,45 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн
  • "Укрексімбанк" - 10,70-11,00 грн
  • "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 30 вересня. Порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 4 коп. і становитиме 41,16 грн.

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