Курс валют на вихідні, 28-29 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 28 вересня, і неділю, 29 вересня. Долар втратив у ціні 6 коп, євро - 24 коп, а злотий - 8 коп.
Про це повідомили в Національному банку.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,20
Курс євро
- 1 євро – 45,95
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,75
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" - 41,05-41,60 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
- "Укрсиббанк" – 40,90-41,50 грн
- "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 45,40-46,40 грн
- "Ощадбанк" - 45,60-46,60 грн
- "ПУМБ" – 45,70-46,30 грн
- "Укрсиббанк" – 45,65-46,55 грн
- "Укрексімбанк" – 45,65-46,45 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн
- "Укрексімбанк" - 10,70-11,00 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 30 вересня. Порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 4 коп. і становитиме 41,16 грн.
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