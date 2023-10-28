Курс валют на вихідні, 28-29 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 28 жовтня, та неділю, 29 жовтня. Вартість долара – 36,50 грн - це на 4 коп. менше, ніж учора. Євро впав аж на 15 коп. Злотий зменшився на 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,50 грн (-3 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,46 грн (-15 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,60 грн (-1 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,10 - 37,70 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,10 грн

"Укрексімбанк" – 37,35 - 38,05 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,25 - 37,80 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,40 - 40,40 грн

"Ощадбанк" – 39,85 - 40,80 грн

"Укрексімбанк" – 40,05 - 40,85 грн

"ПУМБ" – 40,05 - 40,85 грн

"Укрсиббанк" – 39,25 - 40,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,55 - 9,10 грн

"Ощадбанк" – 8,75 - 9,15 грн

"Укрексімбанк" – 8,75- 9,15 грн

"ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн

Нагадаємо, в Україні банки можуть змінити курс долара, утім, лише при купівлі. В обмінниках курсовий коридор перебуватиме в межах від 37,4 грн до 38,3 грн.

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