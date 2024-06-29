Курс валют на вихідні, 29-30 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 29 червня, і неділю, 30 червня. Вартість долара і євро зросла, але злотий втратив у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 40,53 грн

Курс євро

1 євро – 43,35 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 10,04 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,22-40,82 грн

"ПУМБ" – 40,40-40,90 грн

"Укрсиббанк" – 40,25-40,85 грн

"Укрексімбанк" – 40,30-40,90 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,00-44,00 грн

"ПУМБ" – 43,40-44,00 грн

"Укрсиббанк" – 42,95-43,95 грн

"Укрексімбанк" – 43,20-44,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,09-10,26 грн

"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн

"Укрексімбанк" – 9,90-10,20 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на 1 липня. Так, долар та євро дещо впадуть у ціні. Курс польської валюти залишиться незмінним.

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