Курс валют на вихідні, 29-30 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 29 червня, і неділю, 30 червня. Вартість долара і євро зросла, але злотий втратив у ціні.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 40,53 грн
Курс євро
- 1 євро – 43,35 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,04 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,22-40,82 грн
- "ПУМБ" – 40,40-40,90 грн
- "Укрсиббанк" – 40,25-40,85 грн
- "Укрексімбанк" – 40,30-40,90 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,00-44,00 грн
- "ПУМБ" – 43,40-44,00 грн
- "Укрсиббанк" – 42,95-43,95 грн
- "Укрексімбанк" – 43,20-44,00 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,09-10,26 грн
- "ПУМБ" – 9,70-10,20 грн
- "Укрексімбанк" – 9,90-10,20 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на 1 липня. Так, долар та євро дещо впадуть у ціні. Курс польської валюти залишиться незмінним.
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