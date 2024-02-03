Курс валют на вихідні, 3-4 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 3 лютого, і неділю, 4 лютого. Курс долара здорожчав. Євро і злотий зменшилися у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,60 грн

Курс євро

1 євро – 40,66 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 9,37 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,45 - 38,05 грн

"Ощадбанк" – 37,65 - 38,15 грн

"ПУМБ" – 37,60 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" - 37,55 - 38,12 грн

"Укрексімбанк" - 37,45 – 38,15 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,75 - 41,75 грн

"Ощадбанк" – 40,70 - 41,60 грн

"ПУМБ" – 41,10 - 41,70 грн

"Укрсиббанк" - 40,70 - 41,70 грн

"Укрексімбанк" - 49,90 - 41,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,33 - 9,71 грн

"Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 - 9,70 грн

"Укрексімбанк" - 9,30 - 9,70 грн

Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на 5 лютого. Долар, євро та злотий помітно зростуть у ціні.

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