Курс валют на вихідні, 3-4 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 3 лютого, і неділю, 4 лютого. Курс долара здорожчав. Євро і злотий зменшилися у ціні.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,60 грн
Курс євро
- 1 євро – 40,66 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,37 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,45 - 38,05 грн
- "Ощадбанк" – 37,65 - 38,15 грн
- "ПУМБ" – 37,60 – 38,10 грн
- "Укрсиббанк" - 37,55 - 38,12 грн
- "Укрексімбанк" - 37,45 – 38,15 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,75 - 41,75 грн
- "Ощадбанк" – 40,70 - 41,60 грн
- "ПУМБ" – 41,10 - 41,70 грн
- "Укрсиббанк" - 40,70 - 41,70 грн
- "Укрексімбанк" - 49,90 - 41,70 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,33 - 9,71 грн
- "Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,20 - 9,70 грн
- "Укрексімбанк" - 9,30 - 9,70 грн
Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на 5 лютого. Долар, євро та злотий помітно зростуть у ціні.
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