Курс валют на вихідні, 3-4 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Зокрема, вартість американського долара надалі зростає.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 3 серпня, і неділю, 4 серпня. Перед вихідними долар здорожчав, євро залишився без змін, а злотий втратив у ціні.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,13 грн
Курс євро
- 1 євро – 44,40 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,33 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 41,90-41,50 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
- "Укрсиббанк" – 41,90-41,50 грн
- "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,20-45,20 грн
- "ПУМБ" – 44,30-44,90 грн
- "Укрсиббанк" – 44,10-45,00 грн
- "Укрексімбанк" – 44,25-45,05 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,29-10,44 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
- "Укрексімбанк" – 10,20-10,50 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 5 серпня. Зокрема, долар здорожчає ще на 9 коп. та його вартість становитиме 41,22 грн.
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