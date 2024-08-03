Курс валют на вихідні, 3-4 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 3 серпня, і неділю, 4 серпня. Перед вихідними долар здорожчав, євро залишився без змін, а злотий втратив у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 41,13 грн

Курс євро

1 євро – 44,40 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 10,33 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 41,90-41,50 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"Укрсиббанк" – 41,90-41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,20-45,20 грн

"ПУМБ" – 44,30-44,90 грн

"Укрсиббанк" – 44,10-45,00 грн

"Укрексімбанк" – 44,25-45,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,29-10,44 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

"Укрексімбанк" – 10,20-10,50 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 5 серпня. Зокрема, долар здорожчає ще на 9 коп. та його вартість становитиме 41,22 грн.

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