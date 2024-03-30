Курс валют на вихідні, 30-31 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 30 березня, і неділю, 31 березня. Вартість іноземної валюти залишилася на рівні попереднього дня.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 39,22 грн
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Курс євро
- 1 євро – 42,36 грн
Курс злотого
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1 польський злотий – 9,82 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,80 - 39,40 грн
- "ПУМБ" – 38,90 - 39,40 грн
- "Укрсиббанк" – 38,85 - 39,50 грн
- "Укрексімбанк" – 38,90 - 39,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,00 - 43,00 грн
- "ПУМБ" – 42,20 - 42,80 грн
- "Укрсиббанк" – 41,86 - 42,80 грн
- "Укрексімбанк" – 42,20 - 43,00 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,70 - 9,90 грн
- "ПУМБ" – 9,50 - 9,95 грн
- "Укрексімбанк" – 9,60 - 9,90 грн
Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 1 квітня. На початку тижня долар, євро і злотий стрімко здешевшають у ціні.