Курс валют на вихідні, 30-31 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 30 грудня, і неділю, 31 грудня. Вартість долара – 37,98 - це на 37 коп. більше.
Про це повідомили в НБУ.
У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 22 грудня.Курс долара
- 1 долар США – 37,98 грн (+27 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,20 грн (+57 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,73 грн (+12 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,10 - 38,70 грн
- "Ощадбанк" – 38,20 - 38,85 грн
- "ПУМБ" – 38,00 – 38,60 грн
- "Укрсиббанк" - 37,90 – 38,80 грн
- "Укрексімбанк" - 37,70 – 38,15 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,00 - 43,00 грн
- "Ощадбанк" – 42,20 - 42,99 грн
- "ПУМБ" – 42,00 - 42,70 грн
- "Укрсиббанк" - 42,00 - 43,00 грн
- "Укрексімбанк" - 42,15 - 42,95 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,20 - 9,60 грн
- "Ощадбанк" – 9,20 - 9,95 грн
- "ПУМБ" – 9,30 - 9,90 грн
Як повідомлялося, у Мінекономіки зробили економічний прогноз на наступний рік. Зокрема, у міністерстві сподіваються, що у новому році з-за кордону до України повернуться щонайменше 1,5 млн людей.
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