Курс валют на вихідні, 30-31 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 30 грудня, і неділю, 31 грудня. Вартість долара – 37,98 - це на 37 коп. більше.

Про це повідомили в НБУ.

У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 22 грудня.Курс долара

1 долар США – 37,98 грн (+27 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,20 грн (+57 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,73 грн (+12 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,10 - 38,70 грн

"Ощадбанк" – 38,20 - 38,85 грн

"ПУМБ" – 38,00 – 38,60 грн

"Укрсиббанк" - 37,90 – 38,80 грн

"Укрексімбанк" - 37,70 – 38,15 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,00 - 43,00 грн

"Ощадбанк" – 42,20 - 42,99 грн

"ПУМБ" – 42,00 - 42,70 грн

"Укрсиббанк" - 42,00 - 43,00 грн

"Укрексімбанк" - 42,15 - 42,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,20 - 9,60 грн

"Ощадбанк" – 9,20 - 9,95 грн

"ПУМБ" – 9,30 - 9,90 грн

Як повідомлялося, у Мінекономіки зробили економічний прогноз на наступний рік. Зокрема, у міністерстві сподіваються, що у новому році з-за кордону до України повернуться щонайменше 1,5 млн людей.

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