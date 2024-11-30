Курс валют на вихідні, 30 листопада, 1 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Цими вихідними використовують курси п'ятниці, 29 листопада.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 30 листопада, і неділю, 1 грудня. Перед вихідними долар втратив 1 коп. Євро додало 6 коп., а злотий - 2 коп.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,59
Курс євро
- 1 євро – 43,86
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,17
Як повідомлялося, експерт Олександр Хмелевський розповів, яким буде курс долара в грудні. У бюджеті максимальний курс долара визначено на рівні 42,1 грн.
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