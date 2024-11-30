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Курс валют на вихідні, 30 листопада, 1 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 30 листопада, 1 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні: 30 листопада - 1 грудня. / Фото: Associated Press

Цими вихідними використовують курси п'ятниці, 29 листопада.

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 30 листопада, і неділю, 1 грудня. Перед вихідними долар втратив 1 коп. Євро додало 6 коп., а злотий - 2 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку. 

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,59 

Курс євро

  • 1 євро – 43,86 

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,17

Як повідомлялося, експерт Олександр Хмелевський розповів, яким буде курс долара в грудні. У бюджеті максимальний курс долара визначено на рівні 42,1 грн.

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