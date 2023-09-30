Курс валют на вихідні: 30 вересня-1 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 30 вересня, та неділю, 1 жовтня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро знизився ще на 1 коп. Злотий зменшився на 3 коп.

Про це повідомляє НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,55 грн (-1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,31 грн (-3 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,15 - 37,75 грн

"Ощадбанк" – 37,45 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,40 - 38,20 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,25 грн

"Укрсиббанк" – 37,30 - 37,90 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,90 - 40,90 грн

"Ощадбанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Укрексімбанк" – 40,30 - 41,30 грн

"ПУМБ" – 39,75 – 40,75 грн

"Укрсиббанк" – 39,50 - 40,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,46 - 8,66 грн

"Ощадбанк" – 8,25 - 8,95 грн

"Укрексімбанк" – 4- 8,85 грн

"ПУМБ" – 8,40 - 8,90 грн

Як повідомлялося, експерти спрогнозували, яким буде курс долара в жовтні. Зазначається, що другий місяць осені не принесе великих курсових коливань на готівковому ринку.

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