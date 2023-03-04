Курс валют на вихідні, 4-5 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар залишається стабільним.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 4 березня, та неділю, 5 березня. Курс долара не змінився. Євро додало 2 коп. Злотий зменшився на 3 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Офіційний курс валют НБУ
Курс долара
- 1 долар США - 36,56 (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро - 38,80 (+2 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий - 8,24 (-3 коп.)
Курс долара в банках:
- Приватбанк" - 38,40 грн - 38,90 грн
- "Ощадбанк" - 38,40 грн - 38,70 грн
- "Укрексімбанк" - 38,70 грн - 39,40 грн,
- "Райффайзен" - 38,20 грн - 39,20 грн,
- ПУМБ - 38,50 грн - 39,25 грн.
Курс євро в банках:
- "Приватбанк" - 40,00 грн - 41,00 грн,
- "Ощадбанк" - 39,90 - 41,60 грн,
- "Укрексімбанк" - 40,60 грн - 41,40 грн,
- "Райффайзен" - 40,10грн - 41,30 грн,
- ПУМБ - 40,50 грн - 41,25 грн.
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" - 8,30 грн - 8,80 грн,
- "Ощадбанк" - 8,20 грн - 8,85 грн,
- "Укрексімбанк" - 8,55 грн - 9,00 грн,
- "Райффайзен" - 8,20 грн - 9,00 грн.
Нагадаємо, 1 березня відбулася індексація пенсій. Відтепер розмір середньої пенсії становитиме понад 5 тисяч гривень. До цього вона становила 4,6 тисячі гривень. Індексація склала 19,7%.
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