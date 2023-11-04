Курс валют на вихідні, 4-5 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 4 листопада, та неділю, 5 листопада. Вартість долара не змінилася – 36,26 грн. Євро та злотий залишилися на рівні попереднього дня.

Про це повідомили в НБУ.

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 36,26 грн (-2 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,67 грн (+44 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,69 грн (+13 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 36,90 - 37,50 грн

"Ощадбанк" – 37,45 - 37,95 грн

"ПУМБ" – 37,55 – 38,05 грн

"Укрсиббанк" - 37,10 – 37,60 грн

"Укрексімбанк" - 37,20 – 37,90 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,30 - 40,30 грн

"Ощадбанк" – 40,00 - 41,00 грн

"ПУМБ" – 39,90 - 40,50 грн

"Укрсиббанк" - 39,15 - 40,05 грн

"Укрексімбанк" - 39,70 - 40,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,63 - 9,20 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 9,20 грн

"ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн

"Райффайзен Банк" - 8,60 - 9,10 грн

Як повідомлялося, банкір Тарас Лєсовий розповів, що буде з курсом долара у листопаді. За його прогнозом, курс готівкового долара в обмінниках може досягти 38–39 грн.

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