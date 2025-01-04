Курс валют на вихідні, 4-5 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Гривня послабилася щодо американської валюти.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 4 січня, і неділю, 5 січня. Перед вихідними долар зріс на 6 коп. Євро втратило у ціні 12 коп., а злотий - 9 коп.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 42,03
Курс євро
- 1 євро – 43,37
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,14
Нагадаємо, голова НБУ Андрій Пишний повідомив, чи злетить курсу долара 2025-го. Зокрема, з його слів, Національний банк 2025-го забезпечить "стійкість" валютного ринку.
Читайте також:
- Субсидії в Україні нараховуватимуть по-новому: що відомо
- Мінімальна зарплата в Польщі перевищила українську вшестеро: яка сума
- Яким буде прожитковий мінімум 2025 року