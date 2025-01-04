Курс валют на вихідні, 4-5 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 4 січня, і неділю, 5 січня. Перед вихідними долар зріс на 6 коп. Євро втратило у ціні 12 коп., а злотий - 9 коп.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 42,03

Курс євро

1 євро – 43,37

Курс злотого

1 польський злотий – 10,14

Нагадаємо, голова НБУ Андрій Пишний повідомив, чи злетить курсу долара 2025-го. Зокрема, з його слів, Національний банк 2025-го забезпечить "стійкість" валютного ринку.

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