Курс валют на вихідні, 4-5 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 4 травня, і неділю, 5 травня. Перед вихідними долар втратив у ціні. Натомість вартість євро і польського злотого зросла.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 39,53 грн

Курс євро

1 євро – 42,30 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 9,77 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн

"Укрсиббанк" – 39,30-39,85 грн

"Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн

"ПУМБ" – 42,40-43,00 грн

"Укрсиббанк" – 42,00-42,90 грн

"Укрексімбанк" – 42,30-43,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,66-9,88 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,65-9,95 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на 6 травня. Зокрема, вартість долара США впала на 14 коп. і становить 39,39 грн.

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