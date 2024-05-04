Курс валют на вихідні, 4-5 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 4 травня, і неділю, 5 травня. Перед вихідними долар втратив у ціні. Натомість вартість євро і польського злотого зросла.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 39,53 грн
Курс євро
- 1 євро – 42,30 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,77 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн
- "ПУМБ" – 39,50-39,99 грн
- "Укрсиббанк" – 39,30-39,85 грн
- "Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн
- "ПУМБ" – 42,40-43,00 грн
- "Укрсиббанк" – 42,00-42,90 грн
- "Укрексімбанк" – 42,30-43,10 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,66-9,88 грн
- "ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
- "Укрексімбанк" – 9,65-9,95 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на 6 травня. Зокрема, вартість долара США впала на 14 коп. і становить 39,39 грн.
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