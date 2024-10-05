Курс валют на вихідні, 5-6 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 5 жовтня, і неділю, 6 жовтня. Перед вихідними долар, євро і злотий втратили у ціні - 5 коп., 19 коп., і 7 коп. відповідно.
Про це повідомили в Національному банку.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,22
Курс євро
- 1 євро – 45,52
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,57
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" - 41,05-41,60 грн
- "ПУМБ" – 41,0-41,50 грн
- "Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 45,00-46,00 грн
- "Ощадбанк" - 45,40-46,35 грн
- "ПУМБ" – 45,30-45,90 грн
- "Укрсиббанк" – 45,10-46,00 грн
- "Укрексімбанк" – 45,15-45,95 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,54-10,69 грн
- "Ощадбанк" - 10,05-10,80 грн
- "Укрексімбанк" - 10,40-10,70 грн
- "ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
Нагадаємо, очільник НБУ Андрій Пишний назвав причини здорожчання долара в Україні. Торік Нацбанк відмовився від фіксації офіційного курсу гривні до долара. За цей час долар подорожчав майже на 13% через низку причин.
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