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Курс валют на вихідні, 5-6 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 5-6 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні - 5-6 жовтня. / Фото: УНІАН

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 5 жовтня, і неділю, 6 жовтня. Перед вихідними долар, євро і злотий втратили у ціні - 5 коп., 19 коп., і 7 коп. відповідно. 

Про це повідомили в Національному банку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,22 

Курс євро

  • 1 євро – 45,52 

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,57 

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
  • "Ощадбанк" -  41,05-41,60 грн
  • "ПУМБ" – 41,0-41,50 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 45,00-46,00 грн
  • "Ощадбанк" - 45,40-46,35 грн
  • "ПУМБ" – 45,30-45,90 грн
  • "Укрсиббанк" – 45,10-46,00 грн
  • "Укрексімбанк" – 45,15-45,95 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,54-10,69 грн
  • "Ощадбанк" - 10,05-10,80 грн
  • "Укрексімбанк" - 10,40-10,70 грн
  • "ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

Нагадаємо, очільник НБУ Андрій Пишний назвав причини здорожчання долара в Україні. Торік Нацбанк відмовився від фіксації офіційного курсу гривні до долара. За цей час долар подорожчав майже на 13% через низку причин.

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