Курс валют на вихідні, 5-6 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 5 жовтня, і неділю, 6 жовтня. Перед вихідними долар, євро і злотий втратили у ціні - 5 коп., 19 коп., і 7 коп. відповідно.

Про це повідомили в Національному банку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 41,22

Курс євро

1 євро – 45,52

Курс злотого

1 польський злотий – 10,57

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" - 41,05-41,60 грн

"ПУМБ" – 41,0-41,50 грн

"Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 45,00-46,00 грн

"Ощадбанк" - 45,40-46,35 грн

"ПУМБ" – 45,30-45,90 грн

"Укрсиббанк" – 45,10-46,00 грн

"Укрексімбанк" – 45,15-45,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,54-10,69 грн

"Ощадбанк" - 10,05-10,80 грн

"Укрексімбанк" - 10,40-10,70 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

Нагадаємо, очільник НБУ Андрій Пишний назвав причини здорожчання долара в Україні. Торік Нацбанк відмовився від фіксації офіційного курсу гривні до долара. За цей час долар подорожчав майже на 13% через низку причин.

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