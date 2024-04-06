Курс валют на вихідні, 6-7 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 6 квітня, і неділю, 7 квітня. Вартість іноземної валюти залишилася на рівні попереднього дня.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 39,02 грн
Курс євро
- 1 євро – 42,34 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,85 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,75 - 39,35 грн
- "ПУМБ" – 39,00 - 39,50 грн
- "Укрсиббанк" – 38,85 - 39,40 грн
- "Укрексімбанк" – 38,85 - 39,45 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,95 - 42,95 грн
- "ПУМБ" – 42,20 - 42,80 грн
- "Укрсиббанк" – 42,10 - 42,95 грн
- "Укрексімбанк" – 42,20 - 43,00 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,74 - 9,95 грн
- "ПУМБ" – 9,50 - 9,99 грн
- "Укрексімбанк" – 9,70 - 10,00 грн
Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на 8 квітня. Після вихідних долар, євро та злотий здешевшають