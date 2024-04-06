Курс валют на вихідні, 6-7 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 6 квітня, і неділю, 7 квітня. Вартість іноземної валюти залишилася на рівні попереднього дня.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 39,02 грн

Курс євро

1 євро – 42,34 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 9,85 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,75 - 39,35 грн

"ПУМБ" – 39,00 - 39,50 грн

"Укрсиббанк" – 38,85 - 39,40 грн

"Укрексімбанк" – 38,85 - 39,45 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,95 - 42,95 грн

"ПУМБ" – 42,20 - 42,80 грн

"Укрсиббанк" – 42,10 - 42,95 грн

"Укрексімбанк" – 42,20 - 43,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,74 - 9,95 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,99 грн

"Укрексімбанк" – 9,70 - 10,00 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на 8 квітня. Після вихідних долар, євро та злотий здешевшають

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