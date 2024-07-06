Курс валют на вихідні, 6-7 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар і євро втратили в ціні перед вихідними.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 6 липня, і неділю, 7 липня. Долар втратив 21 коп., євро – 6 коп., а злотий – 0 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,54 грн

Курс євро

1 євро – 43,78 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 10,19 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,35-40,95 грн

"ПУМБ" – 40,70-40,99 грн

"Укрсиббанк" – 40,30-40,90 грн

"Укрексімбанк" – 40,35-40,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,25-44,25 грн

"ПУМБ" – 43,80-44,40 грн

"Укрсиббанк" – 43,25-44,25 грн

"Укрексімбанк" – 43,65-44,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,12-10,29 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

"Укрексімбанк" – 10,15-10,40 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на 8 липня. Зокрема, американський долар не зміниться в ціні.

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