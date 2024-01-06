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Курс валют на вихідні, 6-7 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют на вихідні, 6-7 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Фото: pixabay.com

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 6 січня, і неділю, 7 січня. Вартість долара – 38,04 - це на 7 коп. менше за курс попереднього дня. 

Про це повідомили в НБУ.

У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 5 січня.

Курс долара

  • 1 долар США – 38,04 грн (-7 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 41,66 грн (+6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,58 грн (+5 коп.).

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 38,40 - 38,90 грн
  • "Ощадбанк" – 38,30 - 38,90 грн
  • "ПУМБ" – 38,00 – 38,70 грн
  • "Укрсиббанк" - 38,15 – 38,90 грн
  • "Укрексімбанк" - 38,25 – 38,95 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,95 - 42,95 грн
  • "Ощадбанк" – 42,05 - 42,95 грн
  • "ПУМБ" – 41,80 - 42,60 грн
  • "Укрсиббанк" - 41,80 - 42,80 грн
  • "Укрексімбанк" - 42,05 - 42,85 грн

Курс злотого в банках

  • "Ощадбанк" – 9,35 - 9,75 грн
  • "ПУМБ" – 9,40 - 9,90 грн
  • "Укрексімбанк" - 9,45 - 9,80 грн

Як повідомлялося, курс валют в Україні перед Новим роком зробив стрибок угору. Чого очікувати від курсу валют на початку 2024 року – читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
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