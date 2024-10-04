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Курс валют на вихідні, 6-7 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 6-7 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долари / Фото: Associated Press

Усі три основні валюти не змінять своїх позицій.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні, 6-7 жовтня. Так, вартість долара, євро та злотого не зміниться порівняно з попереднім банківським днем.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,22 грн

Курс євро

1 євро – 45,52 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 10,57 грн.

До слова, в НБУ повідомили, що продовжать політику керованої гнучкості, але повертатися до плаваючого курсу поки що зарано. Водночас НБУ уникатиме різких змін курсу гривні до долара.

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