Курс валют на вихідні, 6-7 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Усі три основні валюти не змінять своїх позицій.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні, 6-7 жовтня. Так, вартість долара, євро та злотого не зміниться порівняно з попереднім банківським днем.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,22 грн
Курс євро
1 євро – 45,52 грн
Курс злотого
1 польський злотий – 10,57 грн.
До слова, в НБУ повідомили, що продовжать політику керованої гнучкості, але повертатися до плаваючого курсу поки що зарано. Водночас НБУ уникатиме різких змін курсу гривні до долара.
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