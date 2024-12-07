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Курс валют на вихідні, 7-8 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 7-8 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні - 7-8 грудня. / Фото: unian.net

Цими вихідними використовують курси п'ятниці, 6 грудня.

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 7 грудня, і неділю, 8 грудня. Перед вихідними долар втратив 7 коп. Євро додало 11 коп., а злотий - 6 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку. 

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,59 

Курс євро

  • 1 євро – 43,81

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,25

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на 9 грудня. Перед вихідними долар, євро і злотий зросли в ціні.

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