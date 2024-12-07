Курс валют на вихідні, 7-8 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Цими вихідними використовують курси п'ятниці, 6 грудня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 7 грудня, і неділю, 8 грудня. Перед вихідними долар втратив 7 коп. Євро додало 11 коп., а злотий - 6 коп.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,59
Курс євро
- 1 євро – 43,81
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,25
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на 9 грудня. Перед вихідними долар, євро і злотий зросли в ціні.