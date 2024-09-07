Курс валют на вихідні, 7-8 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними валюта втратила у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 7 вересня, і неділю, 8 вересня. Перед вихідними долар здешевшав на 19 коп., євро - на 24 коп. Тим часом злотий - додав 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,08
Курс євро
- 1 євро – 45,58
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,67
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 40,70-41,30 грн
"ПУМБ" – 41,90-41,40 грн
"Укрсиббанк" – 40,80-41,40 грн
"Ощадбанк" – 41,05-41,70 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 44,95-45,95 грн
"ПУМБ" – 45,30-45,90 грн
"Укрсиббанк" – 45,25-46,10 грн
"Ощадбанк" – 45,20-46,10 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 10,0-10,75 грн
"Ощадбанк" – 10,10-10,75 грн
"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Як повідомлялося, НБУ встановив курс валют на 9 вересня. Зокрема, вартість долара США впала на 7 копійок і становить 41,01 гривні.
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