Курс валют на вихідні, 7-8 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними валюта втратила у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 7 вересня, і неділю, 8 вересня. Перед вихідними долар здешевшав на 19 коп., євро - на 24 коп. Тим часом злотий - додав 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 41,08

Курс євро

1 євро – 45,58

Курс злотого

1 польський злотий – 10,67

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,70-41,30 грн

"ПУМБ" – 41,90-41,40 грн

"Укрсиббанк" – 40,80-41,40 грн

"Ощадбанк" – 41,05-41,70 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,95-45,95 грн

"ПУМБ" – 45,30-45,90 грн

"Укрсиббанк" – 45,25-46,10 грн

"Ощадбанк" – 45,20-46,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,0-10,75 грн

"Ощадбанк" – 10,10-10,75 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Як повідомлялося, НБУ встановив курс валют на 9 вересня. Зокрема, вартість долара США впала на 7 копійок і становить 41,01 гривні.

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