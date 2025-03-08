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Курс валют на вихідні, 8-9 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 8-9 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні 8-9 березня. / Фото: unsplash.com

Перед вихідними гривня значно послабилася щодо євро.

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 8 березня, і неділю, 9 лютого. Перед долар втратив у ціні 9 коп., але євро зросло аж на 31 коп. Вартість злотого не змінилася. 

Про це повідомили в Нацбанку. 

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,27

Курс євро

  • 1 євро – 44,55 

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,67

Нагадаємо, національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 березня.

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