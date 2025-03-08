Курс валют на вихідні, 8-9 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 8 березня, і неділю, 9 лютого. Перед долар втратив у ціні 9 коп., але євро зросло аж на 31 коп. Вартість злотого не змінилася.

Про це повідомили в Нацбанку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 41,27

Курс євро

1 євро – 44,55

Курс злотого

1 польський злотий – 10,67

Нагадаємо, національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 березня.

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