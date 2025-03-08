Курс валют на вихідні, 8-9 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними гривня значно послабилася щодо євро.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 8 березня, і неділю, 9 лютого. Перед долар втратив у ціні 9 коп., але євро зросло аж на 31 коп. Вартість злотого не змінилася.
Про це повідомили в Нацбанку.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,27
Курс євро
- 1 євро – 44,55
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,67
Нагадаємо, національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 березня.
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