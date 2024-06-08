Курс валют на вихідні, 8-9 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 8 червня, і неділю, 9 червня. Перед вихідними долар євро і польський злотий зросли.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 40,15 грн
Курс євро
- 1 євро – 43,62 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,14 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,20-40,80 грн
- "ПУМБ" – 40,20-40,70 грн
- "Укрсиббанк" – 40,00-40,70 грн
- "Укрексімбанк" – 40,10-40,70 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,55-44,55 грн
- "ПУМБ" – 43,70-44,30 грн
- "Укрсиббанк" – 43,45-44,45 грн
- "Укрексімбанк" – 43,80-44,60 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,11-10,29 грн
- "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
- "Райффайзен Банк" – 9,50-10,50 грн
Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на 10 червня. Зокрема, вартість долара США зросте і у понеділок буде становити 40,24 грн.
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