Курс валют на вихідні, 8-9 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 8 червня, і неділю, 9 червня. Перед вихідними долар євро і польський злотий зросли.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 40,15 грн

Курс євро

1 євро – 43,62 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 10,14 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,20-40,80 грн

"ПУМБ" – 40,20-40,70 грн

"Укрсиббанк" – 40,00-40,70 грн

"Укрексімбанк" – 40,10-40,70 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,55-44,55 грн

"ПУМБ" – 43,70-44,30 грн

"Укрсиббанк" – 43,45-44,45 грн

"Укрексімбанк" – 43,80-44,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,11-10,29 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

"Райффайзен Банк" – 9,50-10,50 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на 10 червня. Зокрема, вартість долара США зросте і у понеділок буде становити 40,24 грн.

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