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Курс валют на вихідні, 8-9 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют на вихідні, 8-9 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Фото: УНІАН

Долар не змінився.

Національний банк України встановив офіційний курс валют п'ятницю, 7 квітня. Курс долара не змінився. Євро здешевшало одразу на 10 коп. Злотий впав на 3 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 39,91 грн (-10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий –  8,51  грн (-3 коп.).

Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.

Курс долара в банках:

  • "Приватбанк" – 37,10 - 37,60 грн
  • "Ощадбанк" – 37,20 - 38,15 грн
  • "Укрексімбанк" – 37,40 - 38,00 грн
  • "Райффайзен" –37,40 - 38,40 грн
  • ПУМБ - 37,00- 37,75 грн

Курс євро в банках:

  • "Приватбанк" – 39,85 - 40,85 грн
  • "Ощадбанк" – 40,00 - 40,95 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,60- 41,30 грн
  • "Райффайзен" – 40,70 - 41,40 грн
  • ПУМБ - 40,00 - 41,00 грн

Курс злотого в банках:

  • "Приватбанк" – 8,56 - 8,71 грн
  • "Ощадбанк" – 8,30 - 8,80 грн
  • "Укрексімбанк" – 8,55 - 8,95 грн
  • "Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко наголошує, що наразі немає підстав для того, аби відмовитись від фіксованого курсу гривні до долара. До слова, це передбачає Меморандум з МВФ

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Дата публікації
Перегляди
962
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