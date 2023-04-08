Курс валют на вихідні, 8-9 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Долар не змінився.
Національний банк України встановив офіційний курс валют п'ятницю, 7 квітня. Курс долара не змінився. Євро здешевшало одразу на 10 коп. Злотий впав на 3 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,91 грн (-10 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,51 грн (-3 коп.).
Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.
Курс долара в банках:
- "Приватбанк" – 37,10 - 37,60 грн
- "Ощадбанк" – 37,20 - 38,15 грн
- "Укрексімбанк" – 37,40 - 38,00 грн
- "Райффайзен" –37,40 - 38,40 грн
- ПУМБ - 37,00- 37,75 грн
Курс євро в банках:
- "Приватбанк" – 39,85 - 40,85 грн
- "Ощадбанк" – 40,00 - 40,95 грн
- "Укрексімбанк" – 40,60- 41,30 грн
- "Райффайзен" – 40,70 - 41,40 грн
- ПУМБ - 40,00 - 41,00 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,56 - 8,71 грн
- "Ощадбанк" – 8,30 - 8,80 грн
- "Укрексімбанк" – 8,55 - 8,95 грн
- "Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн
Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко наголошує, що наразі немає підстав для того, аби відмовитись від фіксованого курсу гривні до долара. До слова, це передбачає Меморандум з МВФ
Читайте також: