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Курс валют на вихідні, 8-9 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 8-9 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні - 8-9 лютого. / Фото: УНІАН

Гривня зміцнилася щодо іноземної валюти.

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 8 лютого, і неділю, 9 лютого. Перед вихідними долар втратив 17 коп, євро - 43 коп, а злотий - 13 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США - 41,49 грн

Курс євро

  • 1 євро – 42,97 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,21 грн

Як повідомлялося, в Україні зменшилася вартість долара Тому можна скористатися нагодою та купити американську валюту зараз, вважають експерти. 

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