Курс валют на вихідні, 8-9 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Гривня зміцнилася щодо іноземної валюти.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 8 лютого, і неділю, 9 лютого. Перед вихідними долар втратив 17 коп, євро - 43 коп, а злотий - 13 коп.
Про це повідомили в Нацбанку.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США - 41,49 грн
Курс євро
- 1 євро – 42,97 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,21 грн
Як повідомлялося, в Україні зменшилася вартість долара. Тому можна скористатися нагодою та купити американську валюту зараз, вважають експерти.