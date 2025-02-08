Курс валют на вихідні, 8-9 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 8 лютого, і неділю, 9 лютого. Перед вихідними долар втратив 17 коп, євро - 43 коп, а злотий - 13 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США - 41,49 грн

Курс євро

1 євро – 42,97 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 10,21 грн

Як повідомлялося, в Україні зменшилася вартість долара. Тому можна скористатися нагодою та купити американську валюту зараз, вважають експерти.

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