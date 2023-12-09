Курс валют на вихідні, 9-10 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 9 грудня, та неділю, 10 грудня. Вартість долара – 36,67 грн. Євро і злотий також залишилися на рівні п'ятниці.

Про це повідомили у Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 36,67 грн

Курс євро

1 євро – 39,49 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 9,12 грн

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 36,80 - 37,30 грн

"Ощадбанк" – 36,85 - 37,50 грн

"ПУМБ" – 37,00 – 37,60 грн

"Укрсиббанк" - 36,65 - 37,40 грн

"Укрексімбанк" - 36,70 – 37,40 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,55 - 40,45 грн

"Ощадбанк" – 39,95 - 40,70 грн

"ПУМБ" – 40,20 - 40,90 грн

"Укрсиббанк" - 39,45 - 40,45 грн

"Укрексімбанк" - 39,80 - 40,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,00 - 9,40 грн

"Ощадбанк" – 8,50 - 9,40 грн

"ПУМБ" – 9,00 - 9,55 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 38,00 грн. Купують за 37,20 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн. Продають за 41,00 грн.

Нагадаємо, Нацбанк України допускає більш суттєві коливання курсу валют, водночас увагу зосередить на курсовій стійкості. Зазначається, що НБУ зафіксував курс валют на початку воєнного стану, щоб запобігти паніці і контролювати інфляцію.

Читайте також: