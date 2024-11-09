Курс валют на вихідні, 9-10 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу,9 листопада, і неділю, 10 листопада. Перед вихідними валюта суттєво втратила у ціні.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня

Курс долара

1 долар США – 41,35 (-10 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,56 (-59 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,30 (+11 коп.)

Нагадаємо, у новому інфляційному звіті НБУ спрогнозували, що буде з тарифами на комуналку 2025-го. Ймовірно, оплата на газ, опалення та гарячу воду ще принаймні рік залишаться без змін. Однак від 2026-го тарифи доведеться поступово підвищувати.

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