Курс валют на вихідні, 9-10 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня - п'ятниці, 8 листопада.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу,9 листопада, і неділю, 10 листопада. Перед вихідними валюта суттєво втратила у ціні.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня
Курс долара
- 1 долар США – 41,35 (-10 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,56 (-59 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,30 (+11 коп.)
Нагадаємо, у новому інфляційному звіті НБУ спрогнозували, що буде з тарифами на комуналку 2025-го. Ймовірно, оплата на газ, опалення та гарячу воду ще принаймні рік залишаться без змін. Однак від 2026-го тарифи доведеться поступово підвищувати.
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