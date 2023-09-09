Курс валют на вихідні, 9-10 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 9 вересня, в неділю, 10 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро і злотий залишилися на рівні попереднього дня: 39,14 та 8,53
Про це повідомили в НБУ. відповідно.
Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,14 грн (-14 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,53 грн (-19 коп.).
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,30 - 37,90 грн
- "Ощадбанк" – 37,50 - 38,40 грн
- "Укрексімбанк" – 37,45 - 38,25 грн
- "ПУМБ" – 37,50 - 38,25 грн
Курс євро банках:
- "ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн
- "Ощадбанк" – 40,30 - 41,25 грн
- "Укрексімбанк" – 40,50 - 41,50 грн
- "ПУМБ" – 40,25 - 41,25 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,68 - 9,00 грн
- "Ощадбанк" – 8,40 - 9,20 грн
- "Укрексімбанк" – 8,55 - 8,95 грн
- "ПУМБ" – 8,75 - 9,25 грн
Нагадаємо, долар несподівано почав дешевшати. Помітна зміна тренду розпочалася 30 серпня. Експерти говорять, що "винуватцем" зміцнення гривні став Національний банк.