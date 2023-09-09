Курс валют на вихідні, 9-10 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 9 вересня, в неділю, 10 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро і злотий залишилися на рівні попереднього дня: 39,14 та 8,53

Про це повідомили в НБУ. відповідно.

Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,14 грн (-14 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,53 грн (-19 коп.).

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 - 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,40 грн

"Укрексімбанк" – 37,45 - 38,25 грн

"ПУМБ" – 37,50 - 38,25 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Ощадбанк" – 40,30 - 41,25 грн

"Укрексімбанк" – 40,50 - 41,50 грн

"ПУМБ" – 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,68 - 9,00 грн

"Ощадбанк" – 8,40 - 9,20 грн

"Укрексімбанк" – 8,55 - 8,95 грн

"ПУМБ" – 8,75 - 9,25 грн

Нагадаємо, долар несподівано почав дешевшати. Помітна зміна тренду розпочалася 30 серпня. Експерти говорять, що "винуватцем" зміцнення гривні став Національний банк.

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