Курс валют після Великодня: банкір надав прогноз щодо ситуації на ринку

Першого тижня після Великодня ситуація на валютному ринку в Україні суттєво не зміниться. А курс долара навряд чи опуститься нижче 39 гривень.

Про це йшлося у коментарі начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового виданню "УНІАН".

Чи вдасться Україні уникнути "шаленства курсів"

За словами Лєсового, є велика ймовірність, що 2024 року Україна отримає від країн-союзниць очікувані й прописані в бюджеті 37 млрд доларів, і це стане вагомим внеском в покриття величезних видатків.

"Тому можна очікувати, що регулятор почуватиметься більш вільно в частині реалізації стратегії поступової валютної лібералізації, а в загальному сенсі на ринку вдасться уникнути шаленства курсів через побоювання за майбутнє економіки та стабільності гривні. Тобто макрофін від США матиме ще й ефект "заспокійливого", що вкрай важливо в умовах війни", – зазначив експерт.

Водночас на ринку збережеться так званий режим "керованої гнучкості", але з можливістю регулятора здійснювати різнобічну політику щодо валютних інтервенцій, що означає будь-які курсові зміни: зростання чи зменшення курсів залежатиме від співвідношення попиту і пропозиції.

"Однак навряд чи регулятор повністю відпустить ринок у вільне плавання", – прогнозує Лєсовий.

За його словами, 6-12 травня загальна структура валютного ринку залишатиметься стабільною, адже на ринку діє певна система валютних змін. Саме тому у щотижневому розрізі будь-які зміни будуть малопомітними і за основними показниками буде скидатися, що ринок статичний.

Керована девальвація триватиме

За словами експерта, все ж базовим буде поступове зрушення вгору валютних коридорів.

"Можна сказати, що поступова керована девальвація, що спостерігається з початку року, продовжиться, але вона буде малопомітною. Однак навряд чи ми побачимо, що курс долара опуститься нижче 39 грн", – пояснив банкір.

Основні показники валютного ринку 6-12 травня є наступними:

коридори валютних коливань: на міжбанку 39-41 грн/долар та 41-43 грн/євро, на готівковому ринку 39-41 грн/долар та 41-43,5 грн/євро;

щоденні курсові зміни: на міжбанку – до 0,2-0,3 грн, у банках – до 0,3-0,5 грн, в обмінних пунктах – до 0,5 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: залежно від валюти до 0,5-0,7 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1,5-2% від початкового понеділкового курсу.

Яким буде ринок валют після свята

Після Великодня, за словами фахівця, ринок набуде вже звичних стабільно-мінливих рис.

"За майже щоденних курсових коливань вони не будуть надто сенсаційними: після періодів курсового зростання завжди варто очікувати певні рухи вниз. Загалом співвідношення попиту та пропозиції буде врівноваженим та й економічна кон’юнктура буде досить сприятливою для ринку. Тому будь-які валютні зміни можна вважати природними та ознакою "живого" ринку", – зазначив Лєсовий.

Нагадаємо, згідно з курсом валют на 3 травня від НБУ, порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 10 копійок і становить 39,53 гривні.

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