Курс валют: скільки 28 липня коштують долар та євро у "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 28 липня залишився на рівні попереднього дня - 39,70 грн/дол., щодо євро гривня ослабла на 10 копійок – 39,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,00 грн за дол., євро – 38,70 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 36,90 грн, євро – 37,45 грн.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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