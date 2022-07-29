Курс валют: скільки 29 липня коштують долар та євро у "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" до національної валюти 29 липня здорожчав на 25 копійок – до 39,95 грн/дол., щодо євро гривня ослабла аж на 90 копійок – до 40,80 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн за дол., євро – 39,20 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,00 грн, євро – 37,90 грн.

Також читайте Девальвація гривні триватиме: експерти прогнозують зростання курсу долара

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Читайте також: