Курс валют: скільки 29 серпня коштують долар та євро у "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" до національної валюти 29 серпня залишився на рівні показника попереднього дня – 39,90 грн/дол., щодо євро курс гривні зміцнився на 35 копійок – до 40,65 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн за дол., євро – 39,65 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,30 грн, євро – 37,18 грн.

Курс гривні до долара і євро в банківських обмінниках сьогодні, 29 серпня, становить 40,80 грн/дол. Продати американську та європейську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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