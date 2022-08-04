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Курс валют: скільки 4 серпня коштують долар та євро у "ПриватБанку"

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Курс валют: скільки 4 серпня коштують долар та євро у "ПриватБанку"

Фото: ТСН.ua

Готівковий долар у "ПриватБанку" здешевшав до 39,15 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" до національної валюти 4 серпня здешевшав на 80 копійок – до 39,15 грн/дол., євро щодо гривні здешевшав на 1 грн 55 копійок – до 39,55 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,45 грн за дол., євро – 38,55 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,04 грн, євро – 37,74 грн.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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