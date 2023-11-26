Курс валют у грудні: експерт розповів про ситуацію на готівковому та безготівковому ринках

Експерт пояснив, що буде з курсом валют у грудні.

В Україні у грудні на безготівковому ринку пануватиме режим "керованої гнучкості" – ситуація на ринку формуватиметься згідно з попитом та пропозицією. Проте грудень може стати справді показовим місяцем для розуміння, куди рухатиметься курс валют 2024 року.

Про це пише 24 Канал.

Наступного року курс валют на безготівковому ринку формуватиметься з огляду на попит та пропозицію, а також тактики НБУ, яка може дати більше "свободи" курсоутворенню.

Попри це, на грудень може випасти анонсований етап валютної лібералізації – "мінімізація множинності валютних курсів".

Як розповів економіст Тарас Лєсовой, НБУ зменшить міжкурсову різницю міжбанку, комерційних банків і обмінних пунктів.

"Зауважимо, що вільне курсоутворення на міжбанку – це можливість для ширшої курсової динаміки: валюта може, як зростати, так і зменшуватися в ціні, однак такі зміни не будуть різкими. Можна припустити, що у грудні курсові межі на міжбанку будуть на "ширшому" рівні 36-38 гривень за долар та 39-41 гривень за євро, а поточні коливання не перевищать 0,2 гривні. Різниця між курсами покупки та продажу також буде в листопадових межах – не більше 0,1 гривні", - зазначив він.

За словами експерта, ситуація на готівковому ринку буде дзеркальною до стану справ на безготівковому ринку з додаванням 1 – 1,5% до курсу на міжбанку.

Проте очікується, що міжкурсова різниця поступово скорочуватиметься й до кінця грудня складатиме всього 1% (мінімізація множинності валютних курсів).

"Ще один фактор, який більше стосуватиметься готівкового ринку – сезонний (напередодні свят коливання на готівковому ринку будуть більш помітними, ніж зазвичай, адже частина громадян може продати частину валюти для святкових закупів). Тобто ми припускаємо, що пропозиція на готівковому ринку може дещо збільшитися – на 10 – 15% порівняно з листопадом, що також вплине на скорочення різниці між курсами міжбанку і готівковим", – пояснив Лєсовий.

За його прогнозом, у грудні курс долара буде на рівні 37-38 гривень, а євро – 39-41 гривень. Вартість готівки формуватиметься згідно з незначним спредом та поточними коливаннями на рівні 0,3 – 0,5 гривні.

Нагадаємо, член Ради НБУ Василь Фурман пояснив, що буде з гривнею найближчим часом.

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