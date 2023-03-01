Курс валют в Україні 1 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс долара залишається на рівні 36,56 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на перший день весни - 1 березня. Курс долара не змінився від липня 2022-го. Євро виросло на 21 коп. Злотий виріс на 5 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Нагадаємо, в уряді розробили проєкт постанови, яка визначає порядок індексування пенсій від 1 березня. Найближчими днями очікується затвердження постанови Кабміну. Йдеться про пенсії за віком, за інвалідністю та у зв'язку з втратою годувальника.
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