Курс валют в Україні 1 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на перший день весни - 1 березня. Курс долара не змінився від липня 2022-го. Євро виросло на 21 коп. Злотий виріс на 5 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Офіційний курс валют НБУ Курс долара 1 долар США - 36,56 (0 коп.) Курс євро 1 євро - 38,82 (+21 коп.) Курс злотого 1 польський злотий - 8,23 (+5коп.) В обмінниках долар продають у середньому за 39,5 грн, а кпують за 38,5 грн. За євро пропонують 40,6 грн, а продають за 41,6 грн. Курс долара в банках: Приватбанк" - 38,40 грн- 38,90 грн

"Ощадбанк" - 38,00 грн - 39,75 грн

"Укрексімбанк" - 38,40 грн - 39,40 грн,

"Райффайзен" - 39,20 грн - 39,90 грн,

ПУМБ - 38,75 грн - 39,50 грн. Курс євро в банках: "Приватбанк" - 39,90грн - 40,90 грн,

"Ощадбанк" - 39,20 - 41,80 грн,

"Укрексімбанк" - 40,40 грн - 41,40 грн,

"Райффайзен" - 41,30 грн - 41,90 грн,

ПУМБ - 40,75 грн - 41,60 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" - 8,15 грн - 8,85 грн,

"Укрексімбанк" - 8,50 грн - 9,00 грн,

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, в уряді розробили проєкт постанови, яка визначає порядок індексування пенсій від 1 березня. Найближчими днями очікується затвердження постанови Кабміну. Йдеться про пенсії за віком, за інвалідністю та у зв'язку з втратою годувальника.

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