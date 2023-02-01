Курс валют в Україні 1 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

За добу курс долара не змінився.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 1 лютого. За добу курс долара не змінився. Євро впав у ціні на 28 копійок. Злотий зменшився на 6 коп.
Про це повідомляє НБУ.
Офіційний курс валют НБУ
Курс долара
- 1 долар США - 36,56 (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро - 39,59 (-28 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий - 8,40 (-6 коп.)
На міжбанку долар купують по 36,56 грн, а продають - по 36,93 грн. Євро купують 39,66 грн, а продають за 40,06 грн.
Курс долара в банках:
- Приватбанк" - 39,70 грн - 40,20 грн
- "Ощадбанк" - 40,00 грн - 40,80 грн
- "Укрексімбанк" - 40,10 грн - 40,60 грн,
- "Райффайзен" - 39,90 грн - 40,50 грн,
- ПУМБ - 40,00 грн - 41,00 грн.
Курс євро в банках:
- "Приватбанк" - 42,45 грн - 43,45 грн,
- "Ощадбанк" - 42,60 грн - 43,65 грн,
- "Укрексімбанк" - 43,00 грн - 43,80 грн,
- "Райффайзен" - 43,00 грн - 43,70 грн,
- ПУМБ - 43,25 грн - 44,25 грн.
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" - 8,10 грн - 8,85 грн,
- "Ощадбанк" - 8,35 грн - 9,15 грн,
- "Укрексімбанк" - 8,80 грн - 9,30 грн,
- "Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.
Нагадаємо, протягом тижня значних змін в курсах валют не буде. На міжбанку долар буде перебувати в межах 40-41 грн. За словами директора департаменту казначейства Cominbank Германа Марченка, головним завданням найближчим часом стане утримання економічної стабільності.
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