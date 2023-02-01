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Курс валют в Україні 1 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют в Україні 1 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Фото: pixabay.com

За добу курс долара не змінився.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 1 лютого. За добу курс долара не змінився. Євро впав у ціні на 28 копійок. Злотий зменшився на 6 коп.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс валют НБУ

Курс долара 

  • 1 долар США - 36,56 (0 коп.)

Курс євро 

  • 1 євро - 39,59 (-28 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий - 8,40 (-6 коп.)

На міжбанку долар купують по 36,56 грн, а продають - по 36,93 грн. Євро купують 39,66 грн, а продають за 40,06 грн.

Курс долара в банках:

  • Приватбанк" - 39,70 грн - 40,20 грн
  • "Ощадбанк" - 40,00 грн - 40,80 грн
  • "Укрексімбанк" - 40,10 грн - 40,60 грн,
  • "Райффайзен" - 39,90 грн - 40,50 грн,
  • ПУМБ - 40,00 грн - 41,00 грн.

Курс євро в банках:

  • "Приватбанк" - 42,45 грн - 43,45 грн,
  • "Ощадбанк" - 42,60 грн - 43,65 грн,
  • "Укрексімбанк" - 43,00 грн - 43,80 грн,
  • "Райффайзен" - 43,00 грн - 43,70 грн,
  • ПУМБ - 43,25 грн - 44,25 грн.

Курс злотого в банках:

  • "Приватбанк" - 8,10 грн - 8,85 грн,
  • "Ощадбанк" - 8,35 грн - 9,15 грн,
  • "Укрексімбанк" - 8,80 грн - 9,30 грн,
  • "Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, протягом тижня значних змін в курсах валют не буде. На міжбанку долар буде перебувати в межах 40-41 грн. За словами директора департаменту казначейства Cominbank Германа Марченка, головним завданням найближчим часом стане утримання економічної стабільності.

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Дата публікації
Перегляди
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