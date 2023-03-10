Курс валют в Україні 10 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс долара зафіксовано на рівні 36,56 грн від літа минулого року.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 10 березня. Курс долара не змінився. Євро зросло на 6 коп. Злотий підвищився на 1 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США - 36,56 (0 коп.)

Курс євро

1 євро - 38,62 (+6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий - 8,25 (+1 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 39,00 грн, а купують за 38,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,12 грн, а родають за 40,90 грн.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" - 37,85 грн - 38,35 грн

"Ощадбанк" - 38,35 грн - 39,40 грн

"Укрексімбанк" - 38,30 грн - 38,90 грн

"Райффайзен" - 37,90 грн - 38,70 грн

ПУМБ - 38,25 грн - 39,00 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 39,40 грн - 40,40 грн

"Ощадбанк" - 40,10 - 41,10 грн

"Укрексімбанк" - 40,10 грн - 41,80 грн

"Райффайзен" - 39,70 грн - 40,75 грн

ПУМБ - 40,25 грн - 41,00 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" - 8,20 грн - 8,85 грн

"Укрексімбанк" - 8,45 грн - 8,85 грн

"Райффайзен" - 8,20 грн - 9,00 грн

Нагадаємо, голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев зазначив: не бачить чинників, здатних повернути той курс, що був до повномасштабного вторгнення РФ. Середньозважений курс гривні до долара в українських банках наприкінці лютого становив 38,94 грн/$. Це мінімум за пів року - від липня-серпня 2022 року, коли Національний банк України підняв офіційний курс до 36,57 грн/$.

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