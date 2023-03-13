Курс валют в Україні 13 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс долара залишається стабільним.
Національний банк України на 13 березня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за вихідні здорожчав на 12 копійок і коштує 38,74 грн.
Про це повідомляє сайт НБУ.
Офіційний курс польського злотого підвищився на 2 копійки від рівня попереднього тижня і становить 8,27 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 39 грн. Купують по 38 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 40,1 грн. Продають по 40,6 грн.
Курс долара в банках:
"Приватбанк" - 37,95 грн - 38,45 грн
"Ощадбанк" - 38,25 грн - 39,25 грн
"Укрексімбанк" - 38,20 грн - 38,80 грн
"Райффайзен" - 36,57 грн - 37,3 грн
ПУМБ - 38,25 грн - 39,00 грн
Курс євро в банках:
"Приватбанк" - 39,55 грн - 40,55 грн
"Ощадбанк" - 40,20 - 41,00 грн
"Укрексімбанк" - 40,05 грн - 40,07 грн
"Райффайзен" - 38,95 грн - 40,15 грн
ПУМБ - 40,25 грн - 41,00 грн
Курс злотого в банках:
"Ощадбанк" - 8,30 грн - 8,70 грн
"Укрексімбанк" - 8,45 грн - 8,85 грн
"Райффайзен" - 8,20 грн - 9,00 грн
Нагадаємо, керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій розповів, що найближчим часом в Україні може подешевшати курс долара. Однак зниження курсу не буде значним. У березні долар залишиться на поточному рівні або трохи знизиться.
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