Курс валют в Україні 13 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 13 березня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за вихідні здорожчав на 12 копійок і коштує 38,74 грн.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Офіційний курс польського злотого підвищився на 2 копійки від рівня попереднього тижня і становить 8,27 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 39 грн. Купують по 38 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,1 грн. Продають по 40,6 грн.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" - 37,95 грн - 38,45 грн

"Ощадбанк" - 38,25 грн - 39,25 грн

"Укрексімбанк" - 38,20 грн - 38,80 грн

"Райффайзен" - 36,57 грн - 37,3 грн

ПУМБ - 38,25 грн - 39,00 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 39,55 грн - 40,55 грн

"Ощадбанк" - 40,20 - 41,00 грн

"Укрексімбанк" - 40,05 грн - 40,07 грн

"Райффайзен" - 38,95 грн - 40,15 грн

ПУМБ - 40,25 грн - 41,00 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" - 8,30 грн - 8,70 грн

"Укрексімбанк" - 8,45 грн - 8,85 грн

"Райффайзен" - 8,20 грн - 9,00 грн

Нагадаємо, керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій розповів, що найближчим часом в Україні може подешевшати курс долара. Однак зниження курсу не буде значним. У березні долар залишиться на поточному рівні або трохи знизиться.

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