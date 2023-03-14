Курс валют в Україні 14 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 14 березня. Курс долара не змінився. Євро зросло на 36 коп. Злотий підвищився на 5 коп.

Про це повідомляє НБУ.

Курс долара

1 долар США - 36,56 (0 коп.)

Курс євро

1 євро - 39,10 (+36 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий - 8,32 (+5 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 38,50 грн. Купують за 38,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,50 грн. Продають за 40,88 грн

Курс долара в банках:

"Приватбанк" - 37,85 грн - 38,35 грн

"Ощадбанк" - 38,25 грн - 39,25 грн

"Укрексімбанк" - 38,25 грн - 38,85 грн

"Райффайзен" - 38,00 грн - 38,90 грн

ПУМБ - 38,25 грн - 39,00 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 39,70 грн - 40,70 грн

"Ощадбанк" - 40,20 - 41,10 грн

"Укрексімбанк" - 40,45 грн - 41,15 грн

"Райффайзен" - 39,90 грн - 40,80 грн

ПУМБ - 40,25 грн - 41,00 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" - 8,20 грн - 8,80 грн

"Укрексімбанк" - 8,60грн - 9,00 грн

"Райффайзен" - 8,20 грн - 9,00 грн

Нагадаємо, аналітик Олексій Козирєв каже, що 13-17 березня Нацбанк продовжить курс долара в межах 36,5686 – 36,9343 грн. Ціна долара при купівлі/продажу в банках буде коливатися в межах дуже широкого коридору від 37,80 до 39,30 грн, а євро — від 39,00 до 41,80 грн.

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